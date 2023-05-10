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Україна готова до наступу, але РФ облаштувала значні оборонні рубежі - Столтенберг

Середа, 10 травня 2023, 20:56

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України готові до наступу, однак окупаційні війска РФ змогли облаштувати "значні оборонні рубежі".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статична довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", – сказав Столтенберг.

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Водночас, за його словами, українські сили отримали від Заходу необхідне обладнання, а військовослужбовці пройшли навчання.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати очікуваний контрнаступ українських військ як останній.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має ресурси, необхідні для відвоювання захопленої Росією території в ході очікуваного контрнаступу.

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Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявляв, що очікує на успіх запланованого контрнаступу України, але застерігає, що він може не виправдати завищених сподівань.

Теми: Росіяконтрнаступ
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