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Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: "Це нічого б не вирішило"

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 22:05

Міністр сільського господарства Молдови Владімір Боля в середу заявив, що уряд поки не приєднуватиметься до заборони на імпорт деяких зернових та олійних культур із України.

Про це він сказав в етері телеканалу TVR Moldova, передає "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами міністра сільського господарства Молдови, запровадження обмежень на імпорт з України "нічого б не вирішило".

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"Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", – зазначив він.

Боля вказав, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні – загалом було імпортовано близько 177 тонн пшениці та чотири тисячі тонн насіння соняшнику, тоді як елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції.

Водночас міністр повідомив про додаткові субсидії в розмірі 100 мільйонів леїв, які може виділити уряд Молдови для підтримки молдавських сільгоспвиробників.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

У відповідь в українському уряді почали готувати постанову про заборону молдовського імпорту.

Детальніше про це читайте тут: Перемога погрозами: навіщо Київ "запланував" торгову війну з Молдовою.

Теми: Молдова
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