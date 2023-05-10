Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова пока не будет запрещать импорт агропродукции из Украины: "Это ничего бы не решило"

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 22:05

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в среду заявил, что правительство пока не будет присоединяться к запрету на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova, передает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам министра сельского хозяйства Молдовы, введение ограничений на импорт из Украины "ничего бы не решило".

"Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", – отметил он.

Боля указал, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны – всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и четыре тысячи тонн семян подсолнечника, тогда как элеваторы в Молдове позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции.

В то же время министр сообщил о дополнительных субсидиях в размере 100 миллионов леев, которые может выделить правительство Молдовы для поддержки молдавских сельхозпроизводителей.

На прошлой неделе молдавское Министерство сельского хозяйства сообщило о планах присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, одновременно разрешив их транзит.

ВИДЕО ДНЯ

В ответ в украинском правительстве начали готовить постановление о запрете молдавского импорта.

Подробнее об этом читайте здесь: Победа угрозами: зачем Киев "запланировал" торговую войну с Молдовой.

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Молдова
Молдова отреагировала на просьбу Приднестровья к РФ о дополнительных "миротворцах"
Макрон, Шольц, Сунак: 40 европейских лидеров подтвердили приезд на саммит в Кишинев
Украина готовит запрет импорта из Молдовы
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: