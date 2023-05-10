Молдова пока не будет запрещать импорт агропродукции из Украины: "Это ничего бы не решило"

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в среду заявил, что правительство пока не будет присоединяться к запрету на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova, передает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам министра сельского хозяйства Молдовы, введение ограничений на импорт из Украины "ничего бы не решило".

"Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", – отметил он.

Боля указал, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны – всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и четыре тысячи тонн семян подсолнечника, тогда как элеваторы в Молдове позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции.

В то же время министр сообщил о дополнительных субсидиях в размере 100 миллионов леев, которые может выделить правительство Молдовы для поддержки молдавских сельхозпроизводителей.

На прошлой неделе молдавское Министерство сельского хозяйства сообщило о планах присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, одновременно разрешив их транзит.

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В ответ в украинском правительстве начали готовить постановление о запрете молдавского импорта.

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