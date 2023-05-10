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Генпрокурор США уперше дозволив передання Україні конфіскованих російських активів

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 23:53
Генпрокурор США уперше дозволив передання Україні конфіскованих російських активів
Генеральний прокурор США Меррік Гарленд. Фото Getty Images

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у середу санкціонував перше передання конфіскованих російських активів Україні з метою відбудови.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться в заяві Гарленда, яку цитує агенція Reuters.

Йдеться про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, що були конфісковані судом США через звинувачення в ухилянні від санкцій. Їх можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, ухваленою у грудні 2022 року.

"Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім", – заявив генпрокурор США.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать Малофєєву.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

ВІДЕО ДНЯ

Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Теми: СШАРосіясанкціїнерухомість
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