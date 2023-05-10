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Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 23:53
Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд. Фото Getty Images

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в среду санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине с целью восстановления.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Гарленда, которое цитирует агентство Reuters.

Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые были конфискованы судом США по обвинению в уклонении от санкций. Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", – заявил генпрокурор США.

Напомним, в феврале 2023 года Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

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Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

Темы: СШАРосcиясанкциинедвижимость
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