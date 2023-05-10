Прем’єр Швеції особисто "протестував" БМП CV 90, які отримала і Україна

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон разом із міністром юстиції Гуннаром Стрьоммером під час візиту до Ерншельдсвіка – рідного міста останнього – здійснив тест-драйв бойової машини піхоти CV 90.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в Instagram.

"Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер нарешті зміг показати своє улюблене рідне місто (Ерншельдсвік – ред.). Тут ми провели тест-драйв бойової машини виробництв Hägglund Combat Vehicle 90 – яку Швеція також передала Україні", – зазначив Крістерссон.

Також, додав шведський прем’єр, він випробував штучний інтелект, який може запобігати кібератакам, у компанії Clavister, що займається кібербезпекою, і привітав учнів колишньої школи міністра юстиції.

У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV 90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.