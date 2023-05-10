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Премьер Швеции лично "протестировал" БМП CV 90, которые получила и Украина

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 23:59
Премьер Швеции лично протестировал БМП CV 90, которые получила и Украина
ФОТО: УЛЬФ КРИСТЕРССОН / INSTAGRAM

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стрёммером во время визита в Эрншельдсвик – родной город последнего – совершил тест-драйв боевой машины пехоты CV 90.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Instagram.

"Министр юстиции Гуннар Стрёммер наконец смог показать свой любимый родной город (Эрншельдсвик – ред.). Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90 – которую Швеция также передала Украине", – отметил Кристерссон.

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Также, добавил шведский премьер, он испытал искусственный интеллект, который может предотвращать кибератаки, в компании Clavister, занимающейся кибербезопасностью, и поздравил учеников бывшей школы министра юстиции.

В январе Швеция объявила, что передаст Украине около 50 боевых машин CV 90. Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале.

Темы: Швецияпомощь Украине
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