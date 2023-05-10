Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Швеции лично "протестировал" БМП CV 90, которые получила и Украина

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 23:59
Премьер Швеции лично протестировал БМП CV 90, которые получила и Украина
ФОТО: УЛЬФ КРИСТЕРССОН / INSTAGRAM

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стрёммером во время визита в Эрншельдсвик – родной город последнего – совершил тест-драйв боевой машины пехоты CV 90.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Instagram.

"Министр юстиции Гуннар Стрёммер наконец смог показать свой любимый родной город (Эрншельдсвик – ред.). Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90 – которую Швеция также передала Украине", – отметил Кристерссон.

Также, добавил шведский премьер, он испытал искусственный интеллект, который может предотвращать кибератаки, в компании Clavister, занимающейся кибербезопасностью, и поздравил учеников бывшей школы министра юстиции.

В январе Швеция объявила, что передаст Украине около 50 боевых машин CV 90. Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Швецияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Швеция
В Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов
Швеция не имеет достаточно истребителей, чтобы предоставить их Украине – министр
Швеция ужесточила законодательство по терроризму ради членства в НАТО
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: