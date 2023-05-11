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Португалія хоче перенести дату виборів до Європарламенту

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 01:57
Португалія хоче перенести дату виборів до Європарламенту
Європарламент. Фото Getty Images

Португалія намагається змусити Європейський Союз перенести дату виборів до Європейського парламенту у 2024 році, тому що за нинішнім планом вона припаде на довгі вихідні перед національним святом країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

ЄС уже майже визначився, що вибори до Європарламенту наступного року відбуватимуться із 6 по 9 червня. Водночас 10 червня Лісабон святкує День Португалії – національне свято, якому передують кілька вихідних.

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Португальське національне свято, також відоме як Dia de Camões, відзначається в пам'ять про смерть 10 червня 1580 року Луїса де Камоенса, який вважається найбільшим поетом Португалії.

"Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати", – заявив Politico державний секретар Португалії з питань Європи Тіагу Антунеш.

Лісабон пропонує перенести вибори до Європарламенту на травень. Але дипломат ЄС на умова анонімності повідомив Politico, що дати майже узгоджені в Раді ЄС і незабаром будуть офіційно затверджені на рівні постійних представників.

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"Я не бачу ніяких альтернатив, всі можливості вичерпані. Звичайно, прикро, що склалася така ситуація, але вона неминуча", – додав він.

Під час чотириденних виборів громадяни 27 держав ЄС визначать, хто отримає місця в Європейському парламенті на п'ять років з 2024 по 2029 рік. Це своєю чергою призведе до переобрання керівництва євроінституцій – Єврокомісії, Європейської ради та Європейської служби зовнішніх справ.

Чотириденне вікно необхідне тому, що країни ЄС, як правило, проводять вибори в різні дні. Наприклад, Німеччина проводить вибори по неділях, тоді як наступне голосування у Словаччині відбудеться в суботу.

За даними ЗМІ, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, найімовірніше, буде переобрана на другий термін у 2024 році, хоча офіційно вона ще не заявила, що планує балотуватися.

Теми: ЄвропарламентПортугалія
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