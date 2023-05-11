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Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 01:57
Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент
Европарламент. Фото Getty Images

Португалия пытается заставить Европейский Союз перенести дату выборов в Европейский парламент в 2024 году, потому что по нынешнему плану она придется на длинные выходные перед национальным праздником страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

ЕС уже почти определился, что выборы в Европарламент в следующем году будут проходить с 6 по 9 июня. В то же время 10 июня Лиссабон празднует День Португалии – национальный праздник, которому предшествуют несколько выходных.

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Португальский национальный праздник, также известный как Dia de Camões, отмечается в память о смерти 10 июня 1580 года Луиса де Камоэнса, который считается величайшим поэтом Португалии.

"Это было бы ужасно с точки зрения участия в выборах, и риск воздержания от голосования возрастет до небес. Мы пытаемся создать коалицию из других стран-членов ЕС, чтобы заручиться поддержкой альтернативной даты", – заявил Politico государственный секретарь Португалии по вопросам Европы Тиагу Антунеш.

Лиссабон предлагает перенести выборы в Европарламент на май. Но дипломат ЕС на условии анонимности сообщил Politico, что даты почти согласованы в Совете ЕС и вскоре будут официально утверждены на уровне постоянных представителей.

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"Я не вижу никаких альтернатив, все возможности исчерпаны. Конечно, обидно, что сложилась такая ситуация, но она неизбежна", – добавил он.

Во время четырехдневных выборов граждане 27 государств ЕС определят, кто получит места в Европейском парламенте на пять лет с 2024 по 2029 год. Это в свою очередь приведет к переизбранию руководства евроинститутов – Еврокомиссии, Европейского совета и Европейской службы внешних дел.

Четырехдневное окно необходимо потому, что страны ЕС, как правило, проводят выборы в разные дни. Например, Германия проводит выборы по воскресеньям, тогда как следующее голосование в Словакии состоится в субботу.

По данным СМИ, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, будет переизбрана на второй срок в 2024 году, хотя официально она еще не заявила, что планирует баллотироваться.

Темы: ЕвропарламентПортугалия
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