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Доходи РФ від нафти і газу впали на понад 50%

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 04:49
Доходи РФ від нафти і газу впали на понад 50%
ВИДОБУТОК НАФТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У січні-квітні нафтогазові доходи Росії скоротилися на 52% у порівнянні з показниками минулого року за аналогічний період.

Джерело: Міністерство фінансів РФ

Деталі: За перші чотири місяці цього року нафтогазові доходи Росії склали 2,3 трлн рублів, а ненафтогазові – 5,5 трлн рублів.

Загалом за період з січня по квітень бюджет РФ отримав 7,8 трлн рублів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому витрати РФ за січень-квітень склали 11,2 трлн рублів, що на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

У російському Мінфіні падіння нафтогазових доходів пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.

Теми: нафтагазРосія
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