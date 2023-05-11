Доходи РФ від нафти і газу впали на понад 50%
Четвер, 11 травня 2023, 04:49
У січні-квітні нафтогазові доходи Росії скоротилися на 52% у порівнянні з показниками минулого року за аналогічний період.
Джерело: Міністерство фінансів РФ
Деталі: За перші чотири місяці цього року нафтогазові доходи Росії склали 2,3 трлн рублів, а ненафтогазові – 5,5 трлн рублів.
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Загалом за період з січня по квітень бюджет РФ отримав 7,8 трлн рублів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому витрати РФ за січень-квітень склали 11,2 трлн рублів, що на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
У російському Мінфіні падіння нафтогазових доходів пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.
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