Доходы РФ от нефти и газа упали более чем на 50%
Четверг, 11 мая 2023, 04:49
В январе-апреле нефтегазовые доходы России сократились на 52% по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период.
Источник: Министерство финансов РФ
Детали: За первые четыре месяца этого года нефтегазовые доходы России составили 2,3 трлн рублей, а ненефтегазовые – 5,5 трлн рублей.
Всего за период с января по апрель бюджет РФ получил 7,8 трлн рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом расходы РФ за январь-апрель составили 11,2 трлн рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В российском Минфине падение нефтегазовых доходов объяснили снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.