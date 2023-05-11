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Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Дональд Трамп. Фото CNN

Експрезидент США Дональд Трамп відмовився назвати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки, за його словами, це могло би зашкодити переговорам з РФ.

Джерело: Трамп під час дебатів на CNN

Деталі: На запитання, чи вважає Трамп російського президента воєнним злочинцем, він заявив: "Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення".

"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив Трамп свою позицію.

Колишній президент США вважає, що звинувачення проти Путіна мають обговорюватися "пізніше".

Трамп назвав російського диктатора "дуже розумним" і "дуже хитрим". При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом", – додав він.

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Теми: ТрампПутін
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