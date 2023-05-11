Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

Експрезидент США Дональд Трамп відмовився назвати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки, за його словами, це могло би зашкодити переговорам з РФ.

Джерело: Трамп під час дебатів на CNN

Деталі: На запитання, чи вважає Трамп російського президента воєнним злочинцем, він заявив: "Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення".

"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу (завершити війну – ред.)", – пояснив Трамп свою позицію.

Колишній президент США вважає, що звинувачення проти Путіна мають обговорюватися "пізніше".

Трамп назвав російського диктатора "дуже розумним" і "дуже хитрим". При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.

"Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом", – додав він.