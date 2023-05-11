Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Экс-президент США Дональд Трамп отказался назвать президента РФ Владимира Путина военным преступником, поскольку, по его словам, это могло бы повредить переговорам с РФ.

Источник: Трамп во время дебатов на CNN

Детали: На вопрос, считает ли Трамп российского президента военным преступником, он заявил: "Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение".

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (завершить войну – ред.)", – пояснил Трамп свою позицию.

Бывший президент США считает, что обвинения против Путина должны обсуждаться "позже".

Трамп назвал российского диктатора "очень умным" и "очень хитрым". При этом он считает, что Путин совершил серьезную ошибку, напав на Украину.

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", – добавил он.