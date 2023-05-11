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Влада Грузії і надалі не планує вводити прямі санкції проти Росії

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 10:07

Голова партії влади Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що запровадження прямих санкцій проти Росії стане покаранням для його власної країни. 

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі провладного телеканалу "Імеді", його цитує агентство "Новости-Грузия".

"Ми не будемо запроваджувати санкції щодо Російської Федерації, ми не будемо карати свою країну і народ, тому ми не будемо ухвалювати жодних таких рішень", – сказав голова "Грузинської мрії".

Тему санкцій знову стали обговорювати в Грузії на тлі рішення Росії, яка скасувала візовий режим для громадян Грузії та обмеження на польоти. 

Перед цим у Москві кілька разів заявляли, що цінують стриману позицію офіційного Тбілісі щодо санкцій і війни в Україні. 

"Ми підрахували, що введення санкцій проти Росії зробить з економікою Грузії. Наприклад, у нас було двозначне економічне зростання, більш ніж на 10%, минулого року. А якби ми ввели свої санкції, у нас був би двозначний економічний спад, щонайменше від 10% до 18%. 

Ось чого вимагала радикальна опозиція. Вони хотіли розорити країну, але їм це не вдалося, тому що ми зайняли тверду позицію", – сказав Кобахідзе.

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Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Зокрема, глава МЗС Ілія Дарчіашвілі зазначив, що будь-який "відповідальний" уряд має вітати рішення, яке полегшить "умови життя" його громадян.

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади.

Теми: ГрузіяРосіясанкції
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