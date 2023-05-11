Влада Грузії і надалі не планує вводити прямі санкції проти Росії

Голова партії влади Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що запровадження прямих санкцій проти Росії стане покаранням для його власної країни.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі провладного телеканалу "Імеді", його цитує агентство "Новости-Грузия".

"Ми не будемо запроваджувати санкції щодо Російської Федерації, ми не будемо карати свою країну і народ, тому ми не будемо ухвалювати жодних таких рішень", – сказав голова "Грузинської мрії".

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Тему санкцій знову стали обговорювати в Грузії на тлі рішення Росії, яка скасувала візовий режим для громадян Грузії та обмеження на польоти.

Перед цим у Москві кілька разів заявляли, що цінують стриману позицію офіційного Тбілісі щодо санкцій і війни в Україні.

"Ми підрахували, що введення санкцій проти Росії зробить з економікою Грузії. Наприклад, у нас було двозначне економічне зростання, більш ніж на 10%, минулого року. А якби ми ввели свої санкції, у нас був би двозначний економічний спад, щонайменше від 10% до 18%.

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Ось чого вимагала радикальна опозиція. Вони хотіли розорити країну, але їм це не вдалося, тому що ми зайняли тверду позицію", – сказав Кобахідзе.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Зокрема, глава МЗС Ілія Дарчіашвілі зазначив, що будь-який "відповідальний" уряд має вітати рішення, яке полегшить "умови життя" його громадян.

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади.