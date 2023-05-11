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Власти Грузии и дальше не планируют вводить прямые санкции против России

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 10:07

Председатель партии власти Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение прямых санкций против России станет наказанием для его собственной страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире провластного телеканала "Имеди", его цитирует агентство "Новости-Грузия".

"Мы не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации, мы не будем наказывать свою страну и народ, поэтому мы не будем принимать никаких таких решений", – сказал глава "Грузинской мечты".

Тему санкций снова стали обсуждать в Грузии на фоне решения России, которая отменила визовый режим для граждан Грузии и ограничения на полеты.

Перед этим в Москве несколько раз заявляли, что ценят сдержанную позицию официального Тбилиси по санкциям и войне в Украине.

"Мы подсчитали, что введение санкций против России сделает с экономикой Грузии. Например, у нас был двузначный экономический рост, более чем на 10%, в прошлом году. А если бы мы ввели свои санкции, у нас был бы двузначный экономический спад, по меньшей мере от 10% до 18%.

Вот чего требовала радикальная оппозиция. Они хотели разорить страну, но им это не удалось, потому что мы заняли твердую позицию", – сказал Кобахидзе.

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10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

В частности, глава МИД Илия Дарчиашвили отметил, что любое "ответственное" правительство должно приветствовать решение, которое облегчит "условия жизни" его граждан.

У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей.

Темы: ГрузияРосcиясанкции
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