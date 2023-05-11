Власти Грузии и дальше не планируют вводить прямые санкции против России
Председатель партии власти Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение прямых санкций против России станет наказанием для его собственной страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире провластного телеканала "Имеди", его цитирует агентство "Новости-Грузия".
"Мы не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации, мы не будем наказывать свою страну и народ, поэтому мы не будем принимать никаких таких решений", – сказал глава "Грузинской мечты".
Тему санкций снова стали обсуждать в Грузии на фоне решения России, которая отменила визовый режим для граждан Грузии и ограничения на полеты.
Перед этим в Москве несколько раз заявляли, что ценят сдержанную позицию официального Тбилиси по санкциям и войне в Украине.
"Мы подсчитали, что введение санкций против России сделает с экономикой Грузии. Например, у нас был двузначный экономический рост, более чем на 10%, в прошлом году. А если бы мы ввели свои санкции, у нас был бы двузначный экономический спад, по меньшей мере от 10% до 18%.
Вот чего требовала радикальная оппозиция. Они хотели разорить страну, но им это не удалось, потому что мы заняли твердую позицию", – сказал Кобахидзе.
10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.
В частности, глава МИД Илия Дарчиашвили отметил, что любое "ответственное" правительство должно приветствовать решение, которое облегчит "условия жизни" его граждан.
У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей.