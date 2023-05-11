Зеленський заявив, що Україні треба почекати з контрнаступом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти Росії, оскільки військові все ще потребують обіцяної західної допомоги.

Джерело: BBC News

Пряма мова: "З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу".

Деталі: Зеленський назвав бойові бригади, які навчалися зокрема країнами НАТО, "готовими", але сказав, що армія все ще потребує "деяких речей", в тому числі бронетехніки, яка "прибуває партіями".

Повідомляється, що протягом останніх тижнів українська влада намагалася зменшити очікування прориву, як публічно, так і в приватних розмовах.

Високопоставлений урядовець на умовах анонімності, заявив, що лідери України "розуміють, що їм потрібен успіх", але цей наступ не слід розглядати як "срібну кулю" у війні.

Зеленський також висловив упевненість, що українські військові зможуть просунутися вперед, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, "розраховує Росія".

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Для Києва будь-який результат, який розчарує Захід, може означати зменшення військової підтримки і тиск на переговори з Росією: "У кожного буде своя ідея. Але вони не можуть тиснути на Україну, щоб вона здала території. Чому будь-яка країна світу повинна віддавати Путіну свою територію?".

Зеленський також відкинув звинувачення РФ в тому, що Україна стоїть за атакою безпілотника на Кремль.

Український лідер заявив, що напад міг бути операцією під чужим прапором, яку здійснила Росія.

Пряма мова: "Вони постійно шукають щось, що звучало б як виправдання, кажучи: "Ви робите це з нами, тому ми робимо це з вами". Але це не спрацювало. Навіть для їхньої внутрішньої публіки це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти в це не повірили. Тому що це виглядало дуже, дуже штучно".

Він відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена не переоберуть у 2024 році. За його словами, Україна користується двопартійною підтримкою в Конгресі США і додав, що вірить у перемогу до того часу.

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