Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной западной помощи.

Источник: BBC News

Прямая речь: "С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени".

Детали: Зеленский назвал боевые бригады, которые обучались в частности странами НАТО, "готовыми", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", в том числе бронетехнике, которая "прибывает партиями".

Сообщается, что в течение последних недель украинская власть пыталась уменьшить ожидания прорыва, как публично, так и в частных разговорах.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, заявил, что лидеры Украины "понимают, что им нужен успех", но это наступление не следует рассматривать как "серебряную пулю" в войне.

Зеленский также выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, "рассчитывает Россия".

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Для Киева любой результат, который разочарует Запад, может означать уменьшение военной поддержки и давление на переговоры с Россией: "У каждого будет своя идея. Но они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?".

Зеленский также отверг обвинения РФ в том, что Украина стоит за атакой беспилотника на Кремль.

Украинский лидер заявил, что нападение могло быть операцией под чужим флагом, которую осуществила Россия.

Прямая речь: "Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами". Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно".

Он отверг опасения относительно потери поддержки США, если президента Джо Байдена не переизберут в 2024 году. По его словам, Украина пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США и добавил, что верит в победу к тому времени.

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Напомним: