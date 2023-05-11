Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной западной помощи.
Источник: BBC News
Прямая речь: "С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени".
Детали: Зеленский назвал боевые бригады, которые обучались в частности странами НАТО, "готовыми", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", в том числе бронетехнике, которая "прибывает партиями".
Сообщается, что в течение последних недель украинская власть пыталась уменьшить ожидания прорыва, как публично, так и в частных разговорах.
Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, заявил, что лидеры Украины "понимают, что им нужен успех", но это наступление не следует рассматривать как "серебряную пулю" в войне.
Зеленский также выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, "рассчитывает Россия".
Для Киева любой результат, который разочарует Запад, может означать уменьшение военной поддержки и давление на переговоры с Россией: "У каждого будет своя идея. Но они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?".
Зеленский также отверг обвинения РФ в том, что Украина стоит за атакой беспилотника на Кремль.
Украинский лидер заявил, что нападение могло быть операцией под чужим флагом, которую осуществила Россия.
Прямая речь: "Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами". Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно".
Он отверг опасения относительно потери поддержки США, если президента Джо Байдена не переизберут в 2024 году. По его словам, Украина пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США и добавил, что верит в победу к тому времени.
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Напомним:
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не рассматривать ожидаемое контрнаступление как финальную битву в войне с Россией.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина имеет ресурсы, необходимые для отвоевания захваченной Россией территории в ходе ожидаемого контрнаступления.
- Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявлял, что ожидает успеха запланированного контрнаступления Украины, но предостерегает, что оно может не оправдать завышенных ожиданий.