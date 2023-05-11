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У Росії залишилося на 1 млрд євро санкційних товарів, які транзитом слідували з ЄС – FT

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 10:53

Товари на суму понад $1 млрд з країн Євросоюзу, на які поширюються санкції, зникли під час транзиту до економічних партнерів Росії, і, ймовірно, потрапили в російську економіку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times.

Відкриті дані, проаналізовані виданням, показали, що лише близько половини контрольованих товарів "подвійного призначення" вартістю 2 млрд доларів, відправлених з ЄС, фактично досягли своїх заявлених пунктів призначення в Казахстані, Киргизстані та Вірменії.

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Ці товари, які, на думку ЄС, можуть бути використані військовими або розвідувальними службами і підлягають експортному контролю, могли потрапити до Росії безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони були лише транзитом.

Непропорційно велика частка "примарного" експорту, який так і не досягнув офіційного місця призначення, вийшла з країн Балтії, що межують з Росією і Білоруссю.

Ці товари були відправлені у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли чутлива торгівля ЄС з Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією – трьома колишніми радянськими республіками, які зараз перебувають в економічному союзі з Росією, – зросла до безпрецедентного рівня.

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Невідповідність у записах свідчить про те, що Росія обходила широкі санкції за допомогою посередників, агентів або постачальників, які вказували фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС. Цей метод допоміг Москві зберегти доступ до критично важливої європейської продукції, в тому числі до авіаційних компонентів, оптичного обладнання і газових турбін.

Щодо деяких конкретних категорій товарів, зокрема газових турбін, паяльників і радіомовного обладнання, то, згідно з даними про імпорт, майже жоден з товарів, відправлених з ЄС, не дійшов до місця призначення.

Це підкреслює складність зусиль, спрямованих на те, щоб перекрити доступ Росії до чутливих товарів, навіть якщо ці товари підпадають під узгоджені обмеження країн G7.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

Раніше ЗМІ повідомили, що 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження щодо причетних до вивезення культурних цінностей із окупованих територій України.

Теми: РосіясанкціїторгівляЄС
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