У России осталось на 1 млрд евро санкционных товаров, которые транзитом следовали из ЕС – FT

Товары на сумму более $1 млрд из стран Евросоюза, на которые распространяются санкции, исчезли во время транзита к экономическим партнерам России, и, вероятно, попали в российскую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

Открытые данные, проанализированные изданием, показали, что лишь около половины контролируемых товаров "двойного назначения" стоимостью 2 млрд долларов, отправленных из ЕС, фактически достигли своих заявленных пунктов назначения в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Эти товары, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы военными или разведывательными службами и подлежат экспортному контролю, могли попасть в Россию непосредственно из ЕС под предлогом того, что они были лишь транзитом.

Непропорционально большая доля "призрачного" экспорта, который так и не достиг официального места назначения, вышла из стран Балтии, граничащих с Россией и Беларусью.

Эти товары были отправлены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, когда чувствительная торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией – тремя бывшими советскими республиками, которые сейчас находятся в экономическом союзе с Россией, – выросла до беспрецедентного уровня.

Несоответствие в записях свидетельствует о том, что Россия обходила широкие санкции с помощью посредников, агентов или поставщиков, которые указывали фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Этот метод помог Москве сохранить доступ к критически важной европейской продукции, в том числе к авиационным компонентам, оптическому оборудованию и газовым турбинам.

ВИДЕО ДНЯ

Что касается некоторых конкретных категорий товаров, в частности газовых турбин, паяльников и радиовещательного оборудования, то, согласно данным об импорте, почти ни один из товаров, отправленных из ЕС, не дошел до места назначения.

Это подчеркивает сложность усилий, направленных на то, чтобы перекрыть доступ России к чувствительным товарам, даже если эти товары подпадают под согласованные ограничения стран G7.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

Ранее СМИ сообщили, что 11-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничения в отношении причастных к вывозу культурных ценностей с оккупированных территорий Украины.