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На Херсонщині скоротять комендантську годину

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 11:34
На Херсонщині скоротять комендантську годину
Фото: depositphotos

На підконтрольній Україні частині Херсонської області з 16 травня скоротять комендантську годину, також подовжений термін продажу алкоголю.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації

Дослівно: "На звільненій Херсонщині зменшено тривалість комендантської години. З 16 травня вона починатиметься о 21:00 і триватиме до 5:00. Відповідне рішення прийнято на Раді оборони області". 

Деталі: Крім того, в області продовжили до 15 червня заборону на продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

Що цьому передувало: 

  • Із 24 березня комендантська година на Херсонщині починається о 20:00 і діє до 06:00 ранку.

Теми: Херсонська областькомендантська годинаалкоголь
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