На Херсонщине сократят комендантский час

В подконтрольной Украине части Херсонской области с 16 мая сократят комендантский час, также продлен срок продажи алкоголя.

Источник: пресс-служба Херсонской областной военной администрации

Дословно: "На освобожденной Херсонщине уменьшена продолжительность комендантского часа.

С 16 мая он будет начинаться в 21:00 и продлится до 5:00. Соответствующее решение принято на Совете обороны области".

Детали: Кроме того, в области продлили до 15 июня запрет на продажу алкоголя с 15:00 до 10:00.

Что этому предшествовало:

С 24 марта комендантский час на Херсонщине начинается в 20:00 и действует до 06:00 утра.