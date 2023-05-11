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На Херсонщине сократят комендантский час

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 мая 2023, 11:34
На Херсонщине сократят комендантский час
Фото: depositphotos

В подконтрольной Украине части Херсонской области с 16 мая сократят комендантский час, также продлен срок продажи алкоголя.

Источник: пресс-служба Херсонской областной военной администрации

Дословно: "На освобожденной Херсонщине уменьшена продолжительность комендантского часа. 

С 16 мая он будет начинаться в 21:00 и продлится до 5:00. Соответствующее решение принято на Совете обороны области". 

Детали: Кроме того, в области продлили до 15 июня запрет на продажу алкоголя с 15:00 до 10:00.

Что этому предшествовало: 

  • С 24 марта комендантский час на Херсонщине начинается в 20:00 и действует до 06:00 утра.

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Темы: Херсонская областькомендантский часалкоголь
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