Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow – ЗМІ

Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ.

Про це повідомили CNN кілька західних посадовців, які обіймають високі посади, пише "Європейська правда".

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря.

З дальністю стрільби понад 250 км або 155 миль вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).

Критично важливо, що Storm Shadow має достатню дальність, щоб завдати удару вглиб тимчасово окупованої Росією території України.

Західний посадовець повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території Росії.

Британські офіційні особи часто виступають з публічними заявами, в яких визначають Крим як українську суверенну територію, називаючи його "незаконно анексованим".

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Ракета Storm Shadow є "справжньою зміною правил гри з погляду дальності дії", – сказав американський військовий посадовець, який обіймає високу посаду. Ракета надає Києву можливості, про які він просив з самого початку війни, додав посадовець.

Це вже не вперше Британія пішла далі, ніж США, у питанні озброєння України, яке вона готова відправити для боротьби з російською агресією. Британія стала першим союзником, який оголосив, що надсилає сучасні західні танки в Україну, пообіцявши в січні надати 14 танків Challenge 2. Лише після кроку Лондона США оголосили, що нададуть танки M-1 Abrams.

Раніше цього року британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав зрозуміти, що Британія розглядає можливість надання зброї дальнього радіусу дії Україні.

Слід зазначити, що повідомлення про дискусії у Британії з приводу передачі Україні протикорабельних ракет Harpoon далекого радіуса дії або ракет класу "повітря-поверхня" Storm Shadow звучали ще у лютому.