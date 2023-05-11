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Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 12:38
Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ
ракета Storm Shadow под крылом самолета, Фото: armyinform

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским войскам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск.

Об этом сообщили CNN несколько западных чиновников, занимающих высокие должности, пишет "Европейская правда".

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха.

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С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Критически важно, что Storm Shadow имеет достаточную дальность, чтобы нанести удар вглубь временно оккупированной Россией территории Украины.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не для ударов по территории России.

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Британские официальные лица часто выступают с публичными заявлениями, в которых определяют Крым как украинскую суверенную территорию, называя его "незаконно аннексированным".

Ракета Storm Shadow является "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал американский военный чиновник, занимающий высокую должность. Ракета предоставляет Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны, добавил чиновник.

Это уже не первый раз, когда Великобритания пошла дальше, чем США, в вопросе вооружения Украины, которое она готова отправить для борьбы с российской агрессией. Великобритания стала первым союзником, который объявил, что отправляет современные западные танки в Украину, пообещав в январе предоставить 14 танков Challenge 2. Только после шага Лондона США объявили, что предоставят танки M-1 Abrams.

Ранее в этом году британский премьер-министр Риши Сунак дал понять, что Великобритания рассматривает возможность предоставления оружия дальнего радиуса действия Украине.

Следует отметить, что сообщения о дискуссиях в Британии по поводу передачи Украине противокорабельных ракет Harpoon дальнего радиуса действия или ракет класса "воздух-поверхность" Storm Shadow звучали еще в феврале.

Темы: оружиеВеликобританияУкраина
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