У добровольчих формувань на Київщині є понад 8 тисяч одиниць зброї − Нєбитов

На початку повномасштабного вторгнення добровольчим формуванням у Київській області роздали понад 16 тисяч одиниць зброї, станом на травень за добровольцями закріплено 8,2 тисячі одиниць зброї.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "Із початком збройної агресії РФ на території Київської області утворилося 82 добровольчі формування територіальних громад. Тоді, коли і ми, і Нацполіція допомагали озброїти людей для відсічі наступу Росії, майже у 25 тисяч членів цих ДФТГ на руках було 16 347 одиниць зброї.

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Із 1 квітня минулого року ми почали проводити оптимізацію".

Деталі: Він додав, що наразі за відповідними рішеннями військових із 82 ДФТГ залишаються лише 62 (але і їх реформують), а із 25 тисяч добровольців залишається 16 тисяч.

Нєбитов підкреслив, що такої кількості добровольців на Київщині достатньо для виконання бойових завдань, охорони об’єктів, несення спільної з правоохоронними органами служби.

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За його словами, у цих 16 тисяч добровольців залишилося 8 245 одиниць зброї.

Пряма мова Нєбитова: "Уся видана людям зброя облікована в підсистемі НПУ "Арсенал". Вона зберігається у відповідних кімнатах. На території наших тергромад – 97 кімнат для зберігання зброї. Усі вони обладнані відповідною сигналізацією, а члени ДФТГ отримують зброю лише під час виконання службових обов’язків".

Деталі: Він також додав, що поліція здійснює контроль за незаконним обігом зброї. Лише за 4 місяці цього року правоохоронці вилучили з незаконного обігу 38 автоматів, 15 гранатометів та реактивних систем, 26 одиниць саморобної зброї, 286 гранат, понад 22 тисячі патронів та 130 кілограмів вибухових речовин.

У поточному році щодо цього зареєстровано 81 кримінальне провадження. Торік за аналогічний період їх було зареєстровано 37. За цим фактом ми вже повідомили про підозру 76 особам, їм обрано запобіжні заходи.

Водночас Нєбитов зазначив, що якихось масових випадків незаконного використання зброї, яка була видана людям на початку повномасштабної війни, немає. Подібні факти були лише відразу після деокупації Київщини. Але порушників оперативно притягували о відповідальності, а зброю у них вилучали.