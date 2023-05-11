У добровольческих формирований на Киевщине есть более 8 тысяч единиц оружия − Небытов

В начале полномасштабного вторжения добровольческим формированиям в Киевской области раздали более 16 тысяч единиц оружия, по состоянию на май за добровольцами закреплено 8,2 тысячи единиц оружия.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "С началом вооруженной агрессии РФ на территории Киевской области образовалось 82 добровольческих формирования территориальных общин. Тогда, когда и мы, и Нацполиция помогали вооружить людей для отпора наступления России, почти у 25 тысяч членов этих ДФТО на руках было 16 347 единиц оружия.

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С 1 апреля прошлого года мы начали проводить оптимизацию".

Детали: Он добавил, что сейчас, согласно соответствующим решениям военных, из 82 ДФТО остаются только 62 (но и их реформируют), а из 25 тысяч добровольцев остается 16 тысяч.

Небытов подчеркнул, что такого количества добровольцев на Киевщине достаточно для выполнения боевых задач, охраны объектов, несения совместной с правоохранительными органами службы.

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По его словам, у этих 16 тысяч добровольцев осталось 8 245 единиц оружия.

Прямая речь Небытова: "Все выданное людям оружие учтено в подсистеме НПУ "Арсенал". Оно хранится в соответствующих комнатах. На территории наших теробщин − 97 комнат для хранения оружия. Все они оборудованы соответствующей сигнализацией, а члены ДФТО получают оружие только при исполнении служебных обязанностей".

Детали: Он также добавил, что полиция осуществляет контроль за незаконным оборотом оружия. Только за 4 месяца этого года правоохранители изъяли из незаконного оборота 38 автоматов, 15 гранатометов и реактивных систем, 26 единиц самодельного оружия, 286 гранат, более 22 тысяч патронов и 130 килограммов взрывчатых веществ.

В текущем году по этому поводу зарегистрировано 81 уголовное производство. В прошлом году за аналогичный период их было зарегистрировано 37. По данному факту мы уже сообщили о подозрении 76 лицам, им избраны меры пресечения.

В то же время Небытов отметил, что каких-то массовых случаев незаконного использования оружия, которое было выдано людям в начале полномасштабной войны, нет. Подобные факты были только сразу после деоккупации Киевщины. Но нарушителей оперативно привлекали к ответственности, а оружие у них изымали.