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Росіяни захопили собор ПЦУ в Криму: ламають двері, виносять майно – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 13:20
Росіяни захопили собор ПЦУ в Криму: ламають двері, виносять майно – ЗМІ
Кафедральний собор ПЦУ у Сімферополі, ілюстративне фото з Укрінформу

Російські окупанти захопили Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в Сімферополі. 

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на головного редактора газети "Кримська світлиця" Андрія Щекуна

Деталі: За його словами, окупанти виламують двері храму, описують і крадуть майно.

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Щекун повідомляє, що у пограбуванні беруть участь представники так званого "фонда госимущества республики Крим РФ" разом зі "службовими приставами республіки Крим РФ". За його словами, захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков. 

"Крим.Реалії" повідомляють, що офіційних повідомлень від російської влади наразі немає.

Доповнено від 14:18: Російське "міністерство майна і земельних відносин Криму" заявило, що "звільнення" собору нібито відбувається на законних підставах.

ВІДЕО ДНЯ

Стверджується, що українська церква у встановлені строки не переоформила документи відповідно до законодавства Росії. У зв'язку з цим так званий "арбітражний суд Криму" постановив розірвати договір оренди.

Передісторія: 

  • Сімферопольський Кафедральний храм святих рівноапостольних Володимира і Ольги – єдина церква ПЦУ в Криму.
  • У 2020 році окупаційна влада півострова ухвалила "рішення" щодо виселення громади Православної церкви України з собору. 
  • У тому ж році Європейський суд з прав людини звернувся до російської влади через утиски ПЦУ в Криму. 
  • У лютому 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу в державну власність майна Кафедрального собору рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі.

Теми: Кримрелігіяокупація
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