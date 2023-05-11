Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ

Кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, иллюстративное фото из Укринформа

Российские оккупанты захватили Кафедральный храм святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на главного редактора газеты "Крымская светлица" Андрея Щекуна

Детали: По его словам, оккупанты выламывают двери храма, описывают и воруют имущество.

Щекун сообщает, что в ограблении участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым РФ" вместе со "служебными приставами республики Крым РФ". По его словам, захватом храма руководит московский судебный пристав Евгений Новиков.

"Крым.Реалии" сообщают, что официальных сообщений от российских властей пока нет.

Дополнено от 14:18: Российское "министерство имущества и земельных отношений Крыма" заявило, что "освобождение" собора якобы происходит на законных основаниях.

Утверждается, что украинская церковь в установленные сроки не переоформила документы в соответствии с законодательством России. В связи с этим так называемый "арбитражный суд Крыма" постановил расторгнуть договор аренды.

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