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Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 мая 2023, 13:20
Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ
Кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, иллюстративное фото из Укринформа

Российские оккупанты захватили Кафедральный храм святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на главного редактора газеты "Крымская светлица" Андрея Щекуна

Детали: По его словам, оккупанты выламывают двери храма, описывают и воруют имущество.

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Щекун сообщает, что в ограблении участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым РФ" вместе со "служебными приставами республики Крым РФ". По его словам, захватом храма руководит московский судебный пристав Евгений Новиков. 

"Крым.Реалии" сообщают, что официальных сообщений от российских властей пока нет.

Дополнено от 14:18: Российское "министерство имущества и земельных отношений Крыма" заявило, что "освобождение" собора якобы происходит на законных основаниях.

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Утверждается, что украинская церковь в установленные сроки не переоформила документы в соответствии с законодательством России. В связи с этим так называемый "арбитражный суд Крыма" постановил расторгнуть договор аренды.

Предыстория:

  • Симферопольский Кафедральный храм святых равноапостольных Владимира и Ольги - единственная церковь ПЦУ в Крыму.
  • В 2020 году оккупационные власти полуострова приняли "решение" о выселении общины Православной церкви Украины из собора.
  • В том же году Европейский суд по правам человека обратился к российским властям из-за притеснений ПЦУ в Крыму.
  • В феврале 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение о передаче в государственную собственность имущества Кафедрального собора равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

Темы: Крымрелигияоккупация
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