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В Італії новий рейд проти мафії: ще 60 затриманих

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 13:36

Італійська поліція організувала новий рейд проти можливих членів мафіозного клану "Ндрангета", затримали 61 особу.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Операція проводилася у семи регіонах країни за участі понад 500 силовиків та охоплювала понад 160 осіб. 

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За підсумками рейдів затримали 61 підозрюваного. Їх підозрюють у різних злочинах в рамках діяльності клану, як шахрайство, контрабанда наркотиків, спроби інфільтрації у владні структури, шантаж місцевих фермерів. 

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці шести країн Європи, включно з Італією, провели масштабний рейд проти підозрюваних учасників клану "Ндрангета", за підсумками якого затримали понад 100 осіб. 

Італійський клан "Ндрангета" вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.  

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Теми: Італіякримінал
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