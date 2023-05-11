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В Италии новый рейд против мафии: еще 60 задержанных

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 13:36

Итальянская полиция организовала новый рейд против возможных членов мафиозного клана "Ндрангета", задержали 61 человека.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Операция проводилась в семи регионах страны с участием более 500 силовиков и охватывала более 160 человек.

По итогам рейдов задержали 61 подозреваемого. Их подозревают в различных преступлениях в рамках деятельности клана, как мошенничество, контрабанда наркотиков, попытки инфильтрации во властные структуры, шантаж местных фермеров.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители шести стран Европы, включая Италию, провели масштабный рейд против подозреваемых участников клана "Ндрангета", по итогам которого задержали более 100 человек.

Итальянский клан "Ндрангета" считают одной из самых мощных преступных сетей в Италии и Европе в целом.

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Темы: Италиякриминал
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