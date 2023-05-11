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За три дні до виборів у Туреччині Ердоган програє головному опоненту

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 13:35
За три дні до виборів у Туреччині Ердоган програє головному опоненту
Передвиборча агітація у Туреччині, фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю.

Про це свідчить опитування, проведене в четвер компанією Konda, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з опитуванням, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.

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Отримані соціологічні дані посилили враження, що Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління. 

Ці дані здебільшого збіглися з результатами деяких інших опитувань, у яких Киличдароглу, кандидат від головного опозиційного альянсу, випереджав Ердогана.

За даними опитування, проведеного 6-7 травня, ще один кандидат Сінан Оган отримав  підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче -  2,2%. Konda стверджує, що більшість їхніх виборців схиляються до голосування за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

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Вибори відбудуться через три місяці після руйнівного землетрусу, внаслідок якого в Туреччині загинули понад 50 тисяч людей та мільйони залишилися без даху над головою.

Соціологічна служба Konda, яка публічно публікує лише одне опитування перед виборами, провела особисті інтерв'ю з 3480 людьми у 35 провінційних центрах.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Також читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: Туреччинавибори
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