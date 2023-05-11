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За три дня до выборов в Турции Эрдоган проигрывает главному оппоненту

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 13:35
За три дня до выборов в Турции Эрдоган проигрывает главному оппоненту
предвыборная агтитация в Турции, фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в четверг компанией Konda, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно опросу, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.

Полученные социологические данные усилили впечатление, что Эрдоган столкнулся с самым серьёзным вызовом за всё время своего двадцатилетнего правления.

Эти данные в основном совпали с результатами некоторых других опросов, в которых Кылычдароглу, кандидат от главного оппозиционного альянса, опережал Эрдогана.

По данным опроса, проведенного 6-7 мая, еще один кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%. Konda утверждает, что большинство их избирателей склоняются к голосованию за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Выборы состоятся через три месяца после разрушительного землетрясения, в результате которого в Турции погибли более 50 тысяч человек и миллионы остались без крыши над головой.

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Социологическая служба Konda, которая публично публикует только один опрос перед выборами, провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".

Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: Турциявиборы
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