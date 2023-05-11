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Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти − голова Енергоатома

Ірина БалачукЧетвер, 11 травня 2023, 14:30
Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти − голова Енергоатома
Вантажівка окупантів на території ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу їм доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію, щоб уникнути пошкодження цього об'єкта.

Джерело: голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в коментарі CNN

Пряма мова Котіна: "Вони несуть відповідальність за збереження цілісності (ЗАЕС − ред.), навіть якщо вона буде окупована росіянами. Це повністю розуміють наші військові".

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Деталі: Він також вважає, що Україна може повернути собі Запорізьку атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання на об'єкт з Криму.

Котін вважає, що коли українські війська деокупують Мелітополь і перекрить шлях окупантам до Криму, то росіянам залишиться тільки здатися.

Котін також повідомив, що російські війська евакуювали людей з сусіднього міста Енергодар протягом останніх десяти днів, додавши, що вони також можуть вивезти частину персоналу зі станції.

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При цьому він пояснив, що для роботи ЗАЕС необхідно "щонайменше п'ять" змін персоналу.

Котін описав ситуацію як "критичну", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою", оскільки на ЗАЕС поруч з солдатами перебувають і російські атомники, які "не настільки божевільні" і "розуміють ризики".

Теми: ЗАЕСвійнадеокупаціяЕнергоатом
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