Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти − голова Енергоатома

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу їм доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію, щоб уникнути пошкодження цього об'єкта.

Джерело: голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в коментарі CNN

Пряма мова Котіна: "Вони несуть відповідальність за збереження цілісності (ЗАЕС − ред.), навіть якщо вона буде окупована росіянами. Це повністю розуміють наші військові".

Деталі: Він також вважає, що Україна може повернути собі Запорізьку атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання на об'єкт з Криму.

Котін вважає, що коли українські війська деокупують Мелітополь і перекрить шлях окупантам до Криму, то росіянам залишиться тільки здатися.

Котін також повідомив, що російські війська евакуювали людей з сусіднього міста Енергодар протягом останніх десяти днів, додавши, що вони також можуть вивезти частину персоналу зі станції.

При цьому він пояснив, що для роботи ЗАЕС необхідно "щонайменше п'ять" змін персоналу.

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Котін описав ситуацію як "критичну", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою", оскільки на ЗАЕС поруч з солдатами перебувають і російські атомники, які "не настільки божевільні" і "розуміють ризики".