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Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти − глава Энергоатома

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 14:30
Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти − глава Энергоатома
Грузовик оккупантов на территории ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Украинские военные понимают, что во время контрнаступления им придется обойти Запорожскую атомную электростанцию, чтобы избежать повреждения этого объекта.

Источник: глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин в комментарии CNN

Прямая речь Котина: "Они несут ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС − ред.), даже если она будет оккупирована россиянами. Это полностью понимают наши военные".

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Детали: Он также считает, что Украина может вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию без применения силы, просто перекрыв линии снабжения на объект из Крыма.

Котин считает, что когда украинские войска деоккупируют Мелитополь и перекроют путь оккупантам в Крым, то россиянам останется только сдаться.

Котин также сообщил, что российские войска эвакуировали людей из соседнего города Энергодар в течение последних десяти дней, добавив, что они также могут вывезти часть персонала со станции.

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При этом он пояснил, что для работы ЗАЭС необходимо "по меньшей мере пять" смен персонала.

Котин описал ситуацию как "критическую", но сказал, что опасность большой катастрофы остается "достаточно низкой", поскольку на ЗАЭС рядом с солдатами находятся и российские атомщики, которые "не настолько сумасшедшие" и "понимают риски".

Темы: ЗАЭСвойнадеоккупацияЭнергоатом
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