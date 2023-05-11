Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти − глава Энергоатома

Украинские военные понимают, что во время контрнаступления им придется обойти Запорожскую атомную электростанцию, чтобы избежать повреждения этого объекта.

Источник: глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин в комментарии CNN

Прямая речь Котина: "Они несут ответственность за сохранение целостности (ЗАЭС − ред.), даже если она будет оккупирована россиянами. Это полностью понимают наши военные".

Детали: Он также считает, что Украина может вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию без применения силы, просто перекрыв линии снабжения на объект из Крыма.

Котин считает, что когда украинские войска деоккупируют Мелитополь и перекроют путь оккупантам в Крым, то россиянам останется только сдаться.

Котин также сообщил, что российские войска эвакуировали людей из соседнего города Энергодар в течение последних десяти дней, добавив, что они также могут вывезти часть персонала со станции.

При этом он пояснил, что для работы ЗАЭС необходимо "по меньшей мере пять" смен персонала.

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Котин описал ситуацию как "критическую", но сказал, что опасность большой катастрофы остается "достаточно низкой", поскольку на ЗАЭС рядом с солдатами находятся и российские атомщики, которые "не настолько сумасшедшие" и "понимают риски".