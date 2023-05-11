Сербія поставила на паузу плани роздачі росіянам паспортів на тлі реакції ЄС

Сербія призупинила плани пом'якшити правила отримання громадянства росіянами та іншими іноземними громадянами, які прожили в країні лише один рік, оскільки ЄС попередив, що може призупинити безвізовий режим для балканської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FT.

Законопроєкт, запропонований урядом у Белграді в квітні, передбачає, що одного року тимчасового проживання буде достатньо для отримання сербського паспорта іноземними громадянами, які працюють у місцевих компаніях або є самозайнятими особами. Наразі іноземці повинні прожити в Сербії щонайменше п'ять років, перш ніж подавати заяву на отримання громадянства.

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Але Європейська комісія попередила, що вона стежить за безвізовим режимом Белграда "з метою запобігання та пом'якшення можливих ризиків для безпеки ЄС".

"У разі, якщо надання громадянства за схемами громадянства для інвесторів вважатиметься підвищеним ризиком для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", – йдеться в заяві Єврокомісії, надісланій електронною поштою.

Протягом останнього року Брюссель марно намагався чинити тиск на Белград, щоб той прийняв режим санкцій проти Росії, заборонив прямі рейси з країни і посилив заходи проти російських компаній і приватних осіб, які намагаються уникнути західних заборон на в'їзд і заморожування активів.

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Радник сербського уряду заявив, що законопроєкт про спрощення правил отримання громадянства був "лише пропозицією", яка "не була прийнята".

Метою ширшої реформи, яка також передбачала спрощення правил реєстрації для іноземців, було залучення висококваліфікованих працівників для стимулювання економіки Сербії та підтримки виснаженого населення.

Новини про ймовірні законодавчі зміни у Сербії поширювалися в російськомовних соціальних мережах протягом останніх кількох тижнів, і нова хвиля емігрантів готувалася переїхати до Сербії в надії на те, що незабаром вони зможуть переїхати до інших європейських країн.

Оглядачі вважають, що сербський уряд, швидше за все, відкличе пропозицію через тиск з боку ЄС. "Зазвичай, коли Єврокомісія дає негативний висновок, Сербії стає важко просувати цей закон", – сказала Єлена Джанкич, співдиректор Обсерваторії глобального громадянства, аналітичного центру, що базується в Італії. "Інакше серби втратять безвізовий доступ до Європи, а для отримання цієї візової лібералізації в 2009 році знадобилося багато зусиль", – додала вона.

Замість цього, за словами Джанкич, уряд, швидше за все, намагатиметься продовжити дозвіл на проживання для приблизно 200 000 росіян, які прибули в країну з лютого 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявляла, що сербська економіка виграє від припливу тисяч кваліфікованих та освічених росіян, які покинули свою країну після її повномасштабного вторгнення в Україну.