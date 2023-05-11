Сербия поставила на паузу планы раздачи россиянам паспортов на фоне реакции ЕС

Сербия приостановила планы смягчить правила получения гражданства россиянами и другими иностранными гражданами, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает FT.

Законопроект, предложенный правительством в Белграде в апреле, предусматривает, что одного года временного проживания будет достаточно для получения сербского паспорта иностранными гражданами, которые работают в местных компаниях или являются самозанятыми лицами. Сейчас иностранцы должны прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на получение гражданства.

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Но Европейская комиссия предупредила, что она следит за безвизовым режимом Белграда "с целью предотвращения и смягчения возможных рисков для безопасности ЕС".

"В случае, если предоставление гражданства по схемам гражданства для инвесторов будет считаться повышенным риском для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", – говорится в заявлении Еврокомиссии, направленном по электронной почте.

В течение последнего года Брюссель тщетно пытался оказать давление на Белград, чтобы тот принял режим санкций против России, запретил прямые рейсы из страны и ужесточил меры против российских компаний и частных лиц, пытающихся избежать западных запретов на въезд и замораживания активов.

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Советник сербского правительства заявил, что законопроект об упрощении правил получения гражданства был "лишь предложением", которое "не было принято".

Целью более широкой реформы, которая также предусматривала упрощение правил регистрации для иностранцев, было привлечение высококвалифицированных работников для стимулирования экономики Сербии и поддержки истощенного населения.

Новости о вероятных законодательных изменениях в Сербии распространялись в русскоязычных социальных сетях в течение последних нескольких недель, и новая волна эмигрантов готовилась переехать в Сербию в надежде на то, что вскоре они смогут переехать в другие европейские страны.

Обозреватели считают, что сербское правительство, скорее всего, отзовет предложение из-за давления со стороны ЕС. "Обычно, когда Еврокомиссия дает отрицательное заключение, Сербии становится трудно продвигать этот закон", – сказала Елена Джанкич, содиректор Обсерватории глобального гражданства, аналитического центра, базирующегося в Италии. "Иначе сербы потеряют безвизовый доступ в Европу, а для получения этой визовой либерализации в 2009 году понадобилось много усилий", – добавила она.

Вместо этого, по словам Джанкич, правительство, скорее всего, будет пытаться продлить вид на жительство для примерно 200 000 россиян, прибывших в страну с февраля 2022 года.

Напомним, недавно премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что сербская экономика выиграет от притока тысяч квалифицированных и образованных россиян, которые покинули свою страну после ее полномасштабного вторжения в Украину.