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Серед дружніх до України держав є ті, хто допомогає РФ обходити санкції - Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 15:37

Президент Володимир Зеленський розповів, що навіть серед дружніх до України держав є такі, хто допомогає РФ обходити сахідні санкції.

Про це він заявив в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC, повідомляє "Європейська правда".

"У цілому санкції вплинули і кількість ракет зменшилася. Сьогодні вони, на жаль, знайшли спосіб через деяких партнерів – там, де дуже хитро вони допомагають Росії – обходити санкції ті чи інші. Включаючи ті санкції, які впливають на їхній оборонний комплекс, – зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності продовжувати санкції проти РФ і робити їх максимально потужними, а також працювати з державами, які допомагають їх обходити.

"У нас вбивають людей, а є держави, які дають обходити санкції. Абсолютно різні – банківський, не банківський сектор, сільськогосподарський сектор, енергетична галузь, оборонно-промисловий комплекс – багато всього. І, на жаль, серед дуже дружніх держав є такі, які це роблять. І розуміють, що вони роблять. І розуміють, що у нас люди гинуть через це. Але, мені здається, що їм настільки все одно, що тут треба не до моралі їхньої звертатися, а звертатися з відповідними інструментами, через відповідні країни – один з одним в союзі, тиснути на них економічно", – додав Зеленський.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

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Теми: ЗеленськийсвітсанкціїРосія
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