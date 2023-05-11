Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Среди дружественных к Украине стран есть те, кто помогает РФ обходить санкции – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 15:37

Президент Владимир Зеленский рассказал, что даже среди дружественных к Украине государств есть такие, кто помогает РФ обходить западные санкции.

Об этом он заявил в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC, сообщает "Европейская правда".

"В целом санкции повлияли и количество ракет уменьшилось. Сегодня они, к сожалению, нашли способ через некоторых партнеров – там, где очень хитро они помогают России, – обходить санкции, те или иные. Включая те санкции, которые влияют на их оборонный комплекс", – отметил Зеленский.

Реклама:

Он отметил необходимость продолжать санкции против РФ и делать их максимально мощными, а также работать с государствами, которые помогают их обходить.

"У нас убивают людей, а есть государства, которые дают обходить санкции. Абсолютно разные – банковский, не банковский сектор, сельскохозяйственный сектор, энергетическая отрасль, оборонно-промышленный комплекс – много всего. И, к сожалению, среди очень дружественных государств есть такие, которые это делают.

И понимают, что они делают. И понимают, что у нас люди гибнут из-за этого. Но мне кажется, что им настолько все равно, что здесь надо не к морали их обращаться, а обращаться с соответствующими инструментами, через соответствующие страны – друг с другом в союзе, давить на них экономически", – добавил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

Темы: ЗеленскиймирсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: