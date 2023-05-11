Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди дружественных к Украине стран есть те, кто помогает РФ обходить санкции – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 15:37

Президент Владимир Зеленский рассказал, что даже среди дружественных к Украине государств есть такие, кто помогает РФ обходить западные санкции.

Об этом он заявил в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC, сообщает "Европейская правда".

"В целом санкции повлияли и количество ракет уменьшилось. Сегодня они, к сожалению, нашли способ через некоторых партнеров – там, где очень хитро они помогают России, – обходить санкции, те или иные. Включая те санкции, которые влияют на их оборонный комплекс", – отметил Зеленский.

Он отметил необходимость продолжать санкции против РФ и делать их максимально мощными, а также работать с государствами, которые помогают их обходить.

"У нас убивают людей, а есть государства, которые дают обходить санкции. Абсолютно разные – банковский, не банковский сектор, сельскохозяйственный сектор, энергетическая отрасль, оборонно-промышленный комплекс – много всего. И, к сожалению, среди очень дружественных государств есть такие, которые это делают.

И понимают, что они делают. И понимают, что у нас люди гибнут из-за этого. Но мне кажется, что им настолько все равно, что здесь надо не к морали их обращаться, а обращаться с соответствующими инструментами, через соответствующие страны – друг с другом в союзе, давить на них экономически", – добавил Зеленский.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскиймирсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Россия согласится продлить зерновое соглашение - Bloomberg

Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр

В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"

Корректировщика ударов РФ по Львову приговорили к пожизненному заключению

В Киеве обещают открыть все бомбоубежища из-за жалоб киевлян

Все новости...
Зеленский
Зеленского посетил спецпосланник президента Бразилии - СМИ
Зеленский верит в победу Украины до выборов в США в 2024 году
Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением
Последние новости
16:47
Глава МИД Нидерландов о "коалиции истребителей": прогресса еще нет
16:37
фотоИсследователи создали детализированную 3D-реконструкцию "Титаника"
16:32
Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики
16:30
СМИ РФ назвали имена трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая
16:28
УЗ начала продавать больше билетов через приложение, чем через кассы
16:13
Минобороны планирует усилить возможности военной разведки
16:10
Британия предлагает помощь странам, которые готовы поставить Украине истребители – министр
16:06
Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка РФ
15:59
Украинцы отвоевали еще полкилометра на бахмутском направлении – Череватый
15:49
Суд оставил под стражей львовского священника, который развращал собственную дочь
Все новости...
Реклама: