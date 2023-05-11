Среди дружественных к Украине стран есть те, кто помогает РФ обходить санкции – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что даже среди дружественных к Украине государств есть такие, кто помогает РФ обходить западные санкции.

Об этом он заявил в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC, сообщает "Европейская правда".

"В целом санкции повлияли и количество ракет уменьшилось. Сегодня они, к сожалению, нашли способ через некоторых партнеров – там, где очень хитро они помогают России, – обходить санкции, те или иные. Включая те санкции, которые влияют на их оборонный комплекс", – отметил Зеленский.

Он отметил необходимость продолжать санкции против РФ и делать их максимально мощными, а также работать с государствами, которые помогают их обходить.

"У нас убивают людей, а есть государства, которые дают обходить санкции. Абсолютно разные – банковский, не банковский сектор, сельскохозяйственный сектор, энергетическая отрасль, оборонно-промышленный комплекс – много всего. И, к сожалению, среди очень дружественных государств есть такие, которые это делают.

И понимают, что они делают. И понимают, что у нас люди гибнут из-за этого. Но мне кажется, что им настолько все равно, что здесь надо не к морали их обращаться, а обращаться с соответствующими инструментами, через соответствующие страны – друг с другом в союзе, давить на них экономически", – добавил Зеленский.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.