Станція "Сирець" тимчасово зачинялася: поламався потяг метро
Четвер, 11 травня 2023, 15:46
Через технічну несправність потяга тимчасово не працювала станція метро "Сирець" на зеленій гілці столичного метро.
Джерело: Київський метрополітен у Telegram
Дослівно: "Технічна несправність поїзда на перегоні зеленої лінії між станціями "Сирець" – "Дорогожичі". Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему.
Станція "Сирець" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід".
Оновлено: Метрополітенівці повідомили, що рух поїздів зеленою лінією відновлено. Станція "Сирець" відчинена на вхід та вихід для пасажирів.
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