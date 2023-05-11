Станція "Сирець" тимчасово зачинялася: поламався потяг метро

Через технічну несправність потяга тимчасово не працювала станція метро "Сирець" на зеленій гілці столичного метро.

Джерело: Київський метрополітен у Telegram

Дослівно: "Технічна несправність поїзда на перегоні зеленої лінії між станціями "Сирець" – "Дорогожичі". Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему.

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Станція "Сирець" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід".

Оновлено: Метрополітенівці повідомили, що рух поїздів зеленою лінією відновлено. Станція "Сирець" відчинена на вхід та вихід для пасажирів.