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Станция "Сырец" была временно закрыта: поломался поезд метро

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 мая 2023, 15:46
Станция Сырец была временно закрыта: поломался поезд метро
станция метро "Сырец" иллюстративное фото из Википедии

Из-за технической неисправности поезда временно не работала станция метро "Сырец" на зеленой ветке столичного метро.

Источник: Киевский метрополитен в Telegram

Дословно: "Техническая неисправность поезда на перегоне зеленой линии между станциями "Сырец" - "Дорогожичи". Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему.

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Станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход".

Обновлено: Метрополитеновцы сообщили, что движение поездов по зеленой линии восстановлено. Станция "Сырец" открыта на вход и выход для пассажиров.

Темы: метроКиев
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