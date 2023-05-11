Станция "Сырец" была временно закрыта: поломался поезд метро

Из-за технической неисправности поезда временно не работала станция метро "Сырец" на зеленой ветке столичного метро.

Источник: Киевский метрополитен в Telegram

Дословно: "Техническая неисправность поезда на перегоне зеленой линии между станциями "Сырец" - "Дорогожичи". Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему.

Станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход".

Обновлено: Метрополитеновцы сообщили, что движение поездов по зеленой линии восстановлено. Станция "Сырец" открыта на вход и выход для пассажиров.