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Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 16:51

Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає "Європейська правда".

За словами Віганда, станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

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"Та ми винесли пропозицію криміналізувати порушення обмежувальних заходів ЄС, і відповідні обговорення із іншими інституціями ЄС уже досягли значного прогресу. Це дозволить у випадку ухиляння від санкцій конфіскувати ці активи, що дозволить це зробити у відповідності до закону, у цьому випадку – кримінального права", – пояснив представник Єврокомісії.

Що стосується державних активів Центробанку Росії, то їх так само не можна просто конфіскувати, але Єврокомісія наприкінці минулого року запропонувала інший шлях.

"Ідея полягає в, по суті, роботі з цими активами й використанні прибутків із них. Бо, знову-таки, ми маємо дотримуватись верховенства права і не можемо просто конфіскувати такі активи. Але, згідно з нашим юридичним висновком, можна працювати з цими знерухомленими активами", – додав Віганд.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні, нагадаємо, генеральний прокурор США Меррік Гарленд уперше санкціонував передання Україні конфіскованих активів російського олігарха з метою відбудови.

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Теми: РосіяУкраїнаЄСгроші
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