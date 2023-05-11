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Существуют юридические основания использовать активы РФ для восстановления Украины – Еврокомиссия

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 16:51

Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает "Европейская правда".

По словам Виганда, по состоянию на сейчас на территории Европейского Союза заморожены активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискации этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

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"Но мы вынесли предложение криминализировать нарушение ограничительных мер ЕС, и соответствующие обсуждения с другими институтами ЕС уже достигли значительного прогресса. Это позволит в случае уклонения от санкций конфисковать эти активы, что позволит это сделать в соответствии с законом, в этом случае – уголовного права", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Что касается государственных активов Центробанка России, то их так же нельзя просто конфисковать, но Еврокомиссия в конце прошлого года предложила другой путь.

"Идея заключается в, по сути, работе с этими активами и использовании доходов с них. Потому что, опять-таки, мы должны придерживаться верховенства права и не можем просто конфисковать такие активы. Но, согласно нашему юридическому заключению, можно работать с этими обездвиженными активами", – добавил Виганд.

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Накануне, напомним, генеральный прокурор США Меррик Гарленд впервые санкционировал передачу Украине конфискованных активов российского олигарха с целью восстановления.

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Темы: РосcияУкраинаЕСденьги
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