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Существуют юридические основания использовать активы РФ для восстановления Украины – Еврокомиссия

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 16:51

Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает "Европейская правда".

По словам Виганда, по состоянию на сейчас на территории Европейского Союза заморожены активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискации этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

"Но мы вынесли предложение криминализировать нарушение ограничительных мер ЕС, и соответствующие обсуждения с другими институтами ЕС уже достигли значительного прогресса. Это позволит в случае уклонения от санкций конфисковать эти активы, что позволит это сделать в соответствии с законом, в этом случае – уголовного права", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Что касается государственных активов Центробанка России, то их так же нельзя просто конфисковать, но Еврокомиссия в конце прошлого года предложила другой путь.

"Идея заключается в, по сути, работе с этими активами и использовании доходов с них. Потому что, опять-таки, мы должны придерживаться верховенства права и не можем просто конфисковать такие активы. Но, согласно нашему юридическому заключению, можно работать с этими обездвиженными активами", – добавил Виганд.

Накануне, напомним, генеральный прокурор США Меррик Гарленд впервые санкционировал передачу Украине конфискованных активов российского олигарха с целью восстановления.

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Темы: РосcияУкраинаЕСденьги
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