Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Просила батьків Путіна забрати його до себе: Пенсіонерка отримала строк за записку на могилі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 травня 2023, 17:22
Просила батьків Путіна забрати його до себе: Пенсіонерка отримала строк за записку на могилі
Володимир Путін, фото: Getty Images

В Санкт-Петербурзі суд засудив 60-річну пенсіонерку Ірину Цибанєву до 2 років умовно за те, що вона залишила на могилі батьків президента країни-агресора записку з проханням забрати Володимира Путіна до себе.

Джерело: "Новая газета Европа", "Север.Реалии"

Деталі: Справа тягнеться ще з 2022 року. Тоді, напередодні дня народження Путіна 6 жовтня, росіянка прийшла на могилу його батьків на Серафимівському цвинтарі та залишила записку: "Батьки маніяка, заберіть його до себе. Від нього стільки болю і біди, весь світ молить про його смерть. Смерть Путіну. Ви виростили виродка і вбивцю".

Реклама:

На той час суд відправив пенсіонерку під домашній арешт. На зараз жінку визнали винною в "нарузі над місцями поховань із мотивів політичної ненависті". Цибанєвій також призначили два роки випробувального терміну.

У свою чергу пенсіонерка говорить, що в її діях не було політичної ненависті. "Після перегляду новин мене накрив страх, мені було дуже погано. Він мене так сильно накрив, що я не могла з ним впоратися, у цьому, напевно, моя провина", - пояснила вона.

Теми: РосіяПутінсудвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: