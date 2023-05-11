Просила батьків Путіна забрати його до себе: Пенсіонерка отримала строк за записку на могилі

В Санкт-Петербурзі суд засудив 60-річну пенсіонерку Ірину Цибанєву до 2 років умовно за те, що вона залишила на могилі батьків президента країни-агресора записку з проханням забрати Володимира Путіна до себе.

Джерело: "Новая газета Европа", "Север.Реалии"

Деталі: Справа тягнеться ще з 2022 року. Тоді, напередодні дня народження Путіна 6 жовтня, росіянка прийшла на могилу його батьків на Серафимівському цвинтарі та залишила записку: "Батьки маніяка, заберіть його до себе. Від нього стільки болю і біди, весь світ молить про його смерть. Смерть Путіну. Ви виростили виродка і вбивцю".

На той час суд відправив пенсіонерку під домашній арешт. На зараз жінку визнали винною в "нарузі над місцями поховань із мотивів політичної ненависті". Цибанєвій також призначили два роки випробувального терміну.

У свою чергу пенсіонерка говорить, що в її діях не було політичної ненависті. "Після перегляду новин мене накрив страх, мені було дуже погано. Він мене так сильно накрив, що я не могла з ним впоратися, у цьому, напевно, моя провина", - пояснила вона.