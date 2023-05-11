Просила родителей Путина забрать его к себе: Пенсионерка получила срок за записку на могиле

В Санкт-Петербурге суд приговорил 60-летнюю пенсионерку Ирину Цыбаневу к 2 годам условно за то, что она оставила на могиле родителей президента страны-агрессора записку с просьбой забрать Владимира Путина к себе.

Источник: "Новая газета Европа", "Север.Реалии"

Детали: Дело тянется еще с 2022 года. Тогда, накануне дня рождения Путина 6 октября, россиянка пришла на могилу его родителей на Серафимовском кладбище и оставила записку: "Родители маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и беды, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину. Вы вырастили урода и убийцу".

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На то время суд отправил пенсионерку под домашний арест. На сейчас женщину признали виновной в "надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти". Цибаневой также назначили два года испытательного срока.

В свою очередь пенсионерка говорит, что в ее действиях не было политической ненависти. "После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом, наверное, моя вина", - пояснила она.