Литва призупинила закупівлю тепловізорів для України через тендерний скандал

Міністерство національної оборони Литви призупинило закупівлю тепловізійних біноклів для України після того, як проти компаній-переможців тендеру розпочали розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BNS, у четвер у парламенті заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Міністра оголосив, що поліція Литви розпочала досудове розслідування проти компаній-переможців тендеру на закупівлю тепловізорів Ados-tech і Ados pro наприкінці березня.

"У зв'язку з нововиявленими обставинами ми призупиняємо сам процес. Жодних контрактів не підписано", – заявив Анушаускас.

Напередодні литовський телеканал TV3 повідомив, що дві компанії продали прикордонникам монокуляри, але замість військових компонентів, можливо, використовували аналогічні, дешевші цивільні компоненти, які відрізняються від тих, що вказані в документах.

За даними TV3, Ados-tech і Ados pro можуть співпрацювати з білоруським виробником "Електрооптика". Акціонер обох компаній і керівник Ados-tech визнав, що така співпраця була, але припинилася після протестів 2020 року.

Водночас Анушаускаса заявив, що після таких підозр оперативні служби перевірили тепловізори й не виявили в них деталей білоруського виробництва.

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Тепловізори регулярно згадувались як складові пакетів військової допомоги Україні, яку надавала Литва з початку повномасштабного вторгнення Росії.