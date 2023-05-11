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Литва приостановила закупку тепловизоров для Украины из-за тендерного скандала

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 17:53
Литва приостановила закупку тепловизоров для Украины из-за тендерного скандала
Украинский и литовский флаги в Клайпеде, NurPhoto via Getty Images

Министерство национальной обороны Литвы приостановило закупку тепловизионных биноклей для Украины после того, как против компаний-победителей тендера начали расследование.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS, в четверг в парламенте заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр объявил, что полиция Литвы начала досудебное расследование против компаний-победителей тендера на закупку тепловизоров Ados-tech и Ados pro в конце марта.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами мы приостанавливаем сам процесс. Никаких контрактов не подписано", – заявил Анушаускас.

Накануне литовский телеканал TV3 сообщил, что две компании продали пограничникам монокуляры, но вместо военных компонентов, возможно, использовали аналогичные, более дешевые гражданские компоненты, которые отличаются от тех, что указаны в документах.

По данным TV3, Ados-tech и Ados pro могут сотрудничать с белорусским производителем "Электрооптика". Акционер обеих компаний и руководитель Ados-tech признал, что такое сотрудничество было, но прекратилось после протестов 2020 года.

В то же время Анушаускаса заявил, что после таких подозрений оперативные службы проверили тепловизоры и не обнаружили в них деталей белорусского производства.

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Тепловизоры регулярно упоминались как составляющие пакетов военной помощи Украине, которую предоставляла Литва с начала полномасштабного вторжения России.

Темы: Литвапомощь Украинеоружиескандал
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