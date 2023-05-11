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Міни часів Другої світової війни знайшли у Голосіївському районі Києва

Четвер, 11 травня 2023, 18:36
Міни часів Другої світової війни знайшли у Голосіївському районі Києва
Міни 80-річної давності, фото Патрульної поліції Києва

У Голосіївському районі Києва чоловік натрапив у своєму городі на 3 предмети, ззовні схожі на бойові снаряди, вибухотехніки виявили ще 12 таких мін.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: 11 травня повідомляється, що киянин знайшов небезпечну знахідку та викликав патрульних.

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Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехників ДСНС.

Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.

 

Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

ВІДЕО ДНЯ

Патрульна поліція наголошує що з минулого сторіччя небезпечні предмети лежать в українській землі, а до цього додаються сучасні смертоносні знаряддя Росії.

Рекомендації: Якщо ви виявили небезпечний предмет:

❌ У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим,

❌ Не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо,

✅ Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі,

✅ Позначте місце знахідки,

✅ Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС — 101 або поліції — 102,

✅ Дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та коштувати життя.

Теми: Київмінування
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