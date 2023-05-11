Мины времен Второй мировой войны нашли в Голосеевском районе Киева
В Голосеевском районе Киева мужчина наткнулся в своем огороде на 3 предмета, внешне похожие на боевые снаряды, взрывотехники обнаружили еще 12 таких мин.
Источник: Патрульная полиция Киева
Детали: 11 мая сообщается, что киевлянин нашел опасную находку и вызвал патрульных.
Прибыв по адресу, стражи порядка оградили место происшествия и сообщили взрывотехникам ГСЧС.
Взрывотехники подтвердили, что это – минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 таких мин.
Саперы изъяли находки и уничтожили их на подрывной площадке.
Патрульная полиция отмечает, что с прошлого столетия опасные предметы лежат в украинской земле, а к этому добавляются современные смертоносные орудия России.
Рекомендации: Если вы обнаружили опасный предмет:
❌ Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,
❌ Не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное,
✅ Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,
обозначьте место находки,
✅ Немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС – 101 или полиции – 102,
✅ Дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.
Невыполнение этих требований может привести к тяжелым последствиям и стоить жизни.