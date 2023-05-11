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Мины времен Второй мировой войны нашли в Голосеевском районе Киева

Четверг, 11 мая 2023, 18:36
Мины времен Второй мировой войны нашли в Голосеевском районе Киева
Мины 80-летней давности, фото Патрульной полиции Киева

В Голосеевском районе Киева мужчина наткнулся в своем огороде на 3 предмета, внешне похожие на боевые снаряды, взрывотехники обнаружили еще 12 таких мин.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: 11 мая сообщается, что киевлянин нашел опасную находку и вызвал патрульных.

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Прибыв по адресу, стражи порядка оградили место происшествия и сообщили взрывотехникам ГСЧС.

Взрывотехники подтвердили, что это – минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 таких мин.

 

Саперы изъяли находки и уничтожили их на подрывной площадке.

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Патрульная полиция отмечает, что с прошлого столетия опасные предметы лежат в украинской земле, а к этому добавляются современные смертоносные орудия России.

Рекомендации: Если вы обнаружили опасный предмет:

❌ Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,

❌ Не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное,

✅ Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,

обозначьте место находки,

✅ Немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС – 101 или полиции – 102,

✅ Дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.

Невыполнение этих требований может привести к тяжелым последствиям и стоить жизни.

Темы: Киевминирование
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