Вбивство Гандзюк: прокуратура просить для обвинувачених 10 років в'язниці

У справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк прокуратура попросила для обвинувачених 10 років в'язниці.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, "Суспільне"

Деталі: В судових дебатах із промовами виступили прокурори Андрій Синюк та Олександр Сафарян. Обвинувачення просить ув’язнити Владислава Мангера та Олексія Левіна на 10 років.

Активісти зазначають, що це максимум, який може бути за тією кваліфікацією злочину, за якою їх обвинувачують.

Прокурор Андрій Синюк розповів, що слідством встановлено та доведено, що на початку липня 2019 року у голови Херсонської облради Владислава Мангера виник умисел через позицію активістки Гандзюк завдати їй тілесних ушкоджень.

"Підпал лісу на території Херсонської області, розкрадання коштів, все це Катерина викривала у діяльності Мангера. До злочину було залучено помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна. Мангеру було відомо про минуле Левіна, останній здійснював подібні злочини й колись у нього була кличка "Кілер". Мангер замовив злочин, розробив план, профінансував його через Олексія Левіна. Сам Левін шукав людей, які здійснять цей злочин", — розповів прокурор.

За словами прокурора, після цього, Олексій Левін зустрівся з Сергієм Торбіним (колишній учасник АТО) у липні 2018 року, щоб той підшукав людей, які зроблять напад на Катерину.

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За словами Синюка, Торбін в Олешках, що на Херсонщині зустрівся з учасниками злочину, розповідав іншим атовцям, що Катерина виступає проти ветеранів. Також показав фото Катерини. Далі, вони стежили за Катериною, зокрема, пильнували її під Херсонською міською радою, де вона працювала, але виконавці не знали де живе активістка. А згодом, Левін повідомив їм домашню адресу Гандзюк.

Прокурор додав, що спочатку вони хотіли поламати руки та ноги Гандзюк, а потім обрали інший спосіб — облити її кислотою. За це виконавці отримали 5 тисяч доларів. Далі вони придбали мобільні телефони та картки, які використали виключно в день злочину. Слідство встановило, що виконавці шукали, де можна придбати сірчану кислоту.

31 липня приблизно о 8:45 виконавці облили Катерину кислотою. Загалом, за словами прокурора робили це троє чоловіків. Один перебував у машині, інший біля будинку, ще один облив Катерину Гандзюк кислотою.

Також прокурор запросив компенсацію моральної шкоди у 5 мільйонів гривень, яку обвинувачені мають сплати родині Катерини Гандзюк.

Після виступила адвокатка родини Гандзюк Ольга Веретільник. Вона сказала, що жоден із виконавців злочину не міг не знати про вплив сірчаної кислоти.

"Результати, яких хотіли замовники від Сергія Торбіна — це тяжкі тілесні пошкодження. Кислота — це небезпечна речовина. Вона має маркуватись, під час роботи з нею використовується спеціальний одяг, респіратори, людина має розуміти до яких наслідків вона приводить. Жоден з учасників не міг не розуміти впливу, всі виконавці і замовники мали це розуміти. Всі учасники допускали, що Катерина може померти, але їм було байдуже", — сказала адвокатка.

У засіданні оголошено перерву до 15 травня, коли зі своїми промовами будуть виступати Мангер, Левін та їхні захисники.

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