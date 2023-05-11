Убийство Гандзюк: прокуратура просит для обвиняемых 10 лет тюрьмы

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк прокуратура попросила для обвиняемых 10 лет тюрьмы.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, "Суспільне"

Детали: В судебных дебатах с речью выступили прокуроры Андрей Синюк и Александр Сафарян. Обвинение просит посадить Владислава Мангера и Алексея Левина на 10 лет.

Активисты отмечают, что это максимум, который может быть по той квалификации преступления, по которой их обвиняют.

Прокурор Андрей Синюк рассказал, что следствием установлено и доказано, что в начале июля 2019 года у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера возник умысел из-за позиции активистки Гандзюк нанести ей телесные повреждения.

"Поджог леса на территории Херсонской области, хищение средств, все это Екатерина разоблачала в деятельности Мангера. К преступлению был привлечен помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин. Мангеру было известно о прошлом Левина, последний совершал подобные преступления и когда-то у него была кличка "Киллер". Мангер заказал преступление, разработал план, профинансировал его через Алексея Левина. Сам Левин искал людей, которые совершат это преступление", - рассказал прокурор.

По словам прокурора, после этого, Алексей Левин встретился с Сергеем Торбиным (бывший участник АТО) в июле 2018 года, чтобы тот подыскал людей, которые совершат нападение на Екатерину.

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По словам Синюка, Торбин в Олешках, что на Херсонщине встретился с участниками преступления, рассказывал другим атошникам, что Екатерина выступает против ветеранов. Также показал фото Екатерины. Далее, они следили за Екатериной, в частности, следили за ней под Херсонским городским советом, где она работала, но исполнители не знали где живет активистка. А впоследствии, Левин сообщил им домашний адрес Гандзюк.

Прокурор добавил, что сначала они хотели поломать руки и ноги Гандзюк, а потом выбрали другой способ - облить ее кислотой. За это исполнители получили 5 тысяч долларов. Далее они приобрели мобильные телефоны и карточки, которые использовали исключительно в день преступления. Следствие установило, что исполнители искали, где можно приобрести серную кислоту.

31 июля примерно в 8:45 исполнители облили Екатерину кислотой. В целом, по словам прокурора делали это трое мужчин. Один находился в машине, другой возле дома, еще один облил Екатерину Гандзюк кислотой.

Также прокурор запросил компенсацию морального вреда в 5 миллионов гривен, которую обвиняемые должны уплатить семье Екатерины Гандзюк.

После выступила адвокат семьи Гандзюк Ольга Веретильник. Она сказала, что ни один из исполнителей преступления не мог не знать о влиянии серной кислоты.

"Результаты, которых хотели заказчики от Сергея Торбина - это тяжкие телесные повреждения. Кислота - это опасное вещество. Она должна маркироваться, при работе с ней используется специальная одежда, респираторы, человек должен понимать к каким последствиям она приводит. Ни один из участников не мог не понимать влияния, все исполнители и заказчики должны были это понимать. Все участники допускали, что Екатерина может умереть, но им было все равно", - сказала адвокат.

В заседании объявлен перерыв до 15 мая, когда со своими речами будут выступать Мангер, Левин и их защитники.

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