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У Польщі розслідують роль ексканцлера Німеччини у війні в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 20:43
У Польщі розслідують роль ексканцлера Німеччини у війні в Україні – ЗМІ
Герхард Шредер, фото Getty Images

Прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера – її цікавить роль друга російського президента в підготовці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", зі своїх джерел дізналась польська радіостанція RMF FM.

За інформацією ЗМІ, прокуратура Польщі отримала повідомлення про можливе вчинення Шредером кримінального злочину й розпочала розслідування, яке досі триває. Його веде Мазовецький відділ Національної прокуратури з питань організованої злочинності та корупції.

"Згідно з документами, отриманими слідством, німецький політик міг використовувати посади в російському енергетичному секторі для подальшого тиску на країни ЄС та Україну", – пише RMF FM.

Також слідчі з'ясовуватимуть, яку роль ексканцлер ФРН відіграв у "підготовці до вторгнення" Росії, бо попри його початок "Шредер не дистанціювався від Кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях".

Кілька днів тому Шредера згадували у ЗМІ через те, що він відвідав прийняття в російському посольстві в Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною у травні 1945 року.

Як відомо, Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

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Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Москва буцімто зацікавлена у припиненні війни.

Теми: війнаНімеччинаПольщаРосія
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